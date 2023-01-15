Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Erdoğan'ın yanında el ele verelim
Bahçeli; "(Altılı masaya) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun." dedi.
MHP Genel Başkanı : "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır."
"2023 seçimlerinde Türk milletinin varlığı, birliği, bekası ve belaların üstesinden nasıl geldiği sınanacaktır."
"Altılı masa darmadağındır. Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi gizli gündeminin peşine düşmüştür."
"(Altılı masaya) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el ele verelim, güç birliği yapalım, bu başarının mükafatı da sizde olsun."
"(Altılı masaya) Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız