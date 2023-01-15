İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnsansız Hava Araçlarının (İHA), Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirterek, "Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 13:47, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 13:48
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İHA'lar, Türkiye'nin terörle mücadele tarihini değiştirdi. Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar ya ajandır ya haindir ya embesildir. Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye 'geçmiş olsun' diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika'nın çocukları, çaresiz zübükler."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız