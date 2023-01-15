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Türkiye için ilk olacak silah simülatörü göreve başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde binlerce bulunan Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için kara araçlarında gömülü olarak kullanılabilecek simülatör geliştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 14:26, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 14:27
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Türkiye için ilk olacak silah simülatörü göreve başlıyor

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk kez kara aracı gömülü eğitim sistemi konsepti, SARP-SIM Projesi'nde kullanıldı. Sistem üreticileriyle birlikte çalışılarak sistemin tüm kabiliyet ve yetenekleri gerçekçi şekilde simüle edildi.

Geliştirilen eğitim sistemi, gerçek araçta, gerçek ekipmanlarla ayrı bir altyapı ya da bina gereksinimi olmadan, mekan bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu sayede özel binalar ve altyapılar kurulmasına gerek duyulmuyor ve sistem maliyet etkin şekilde kullanılabiliyor. SARP-SIM, operatörün gerçek SARP silah sistem donanımları ile eğitim almasını sağlarken taşınabilir durumda olan haberleşme ünitesi ve dizüstü bilgisayarlar ile hem araç hem de sınıf ortamında kolaylıkla eğitim alma imkanı sunuyor.

SARP-SIM, geliştirilen gerçekçi taktik ortam, yapay zekaya sahip sanal unsurlar, yüksek kalitede TV ve termal kamera görüntüleri ile sistemi kullanan güvenlik güçlerinin deneyim ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca SARP-SIM, gerçek Sarp sisteminin tüm ayar ve arızalarını da simüle edebiliyor.

SARP-SIM'de yaratılan gerçekçi arazi verileri ile güvenlik güçlerinin göreve gitmeden savaş ortamını görmüş ve deneyimlemiş olması amaçlanıyor.

BİTES, sisteme ortak görev yapabilme (şebekelenme) kabiliyeti de kazandırıyor. Böylece gerçek taktik ortamındaki durumlara benzer olarak, farklı araçlardaki birden fazla Sarp operatörünün birbiriyle koordineli şekilde aynı senaryoda görev yapması sağlanabiliyor. Bu kabiliyet kapsamında ileride çok yaygınlaşması beklenen Metaverse tabanlı eğitim sistemlerinin ilk adımı da atılmış oluyor.

SARP-SIM Projesi, Eğitmen Kontrol Yazılımı, Çevresel Ses ve Haberleşme Yazılımı, Taktik Çevre Simülasyon Yazılımı, Görsel Veri Tabanı ve 3 boyutlu modeller ile görüntü üreteçleri (taktik alan görselleştirme) gibi birçok alt sistem içeriyor.

SARP-SIM ile eğitim alan kullanıcılara eğitim sonu performans değerlendirmesi de yapılabiliyor.

- Gerçek ürün simülatöre dönüşecek

BİTES Lider Sistem Mühendisi Bayram Akalan, AA muhabirine, Sarp'ın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan uzaktan komutalı bir silah sistemi olduğunu söyledi.

Sistemin genellikle kara araçlarına entegre şekilde kullanıldığını belirten Akalan, bu sistemi kullanan personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bir simülasyon ihtiyacı ortaya çıktığını ve bu alanda 20 yılı aşkın deneyime sahip BİTES'in bir çözüm geliştirdiğini ifade etti.

Akalan, SARP-SIM'in Türkiye için bir ilk olduğunu, askeri kara araçları için gömülü bir simülatör olarak görev yapacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gerçek sistemin kabiliyetleri, modellenmesi doğrultusunda ortaya çıktı. Sistem ve platform üreticileriyle birlikte çalışarak gerçek kabiliyetlerini birebir eşleştirerek oluşturduk. Gömülü simülatör sistemi, gerçek sistem ekipmanlarının birebir yerinde kullanılarak personelin el ve motor becerilerini etkin şekilde kullanabilmesi için beceri ve alışkanlık kazandırmak üzere tasarlandı. Personel, silahın konuşlu olduğu araçta ya da bir sınıfta, istenilen yer ve ortamda arayüz kutusu ve bilgisayar aracılığıyla eğitimini alabiliyor."

- Yaklaşık 1 yılda geliştirildi, göreve başlıyor

Sarp sisteminin alt sistemlerden oluşan bütünleşik bir ürün olduğunu vurgulayan Akalan, simülatörle yapılabilecek çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sistemin sahip olduğu yetenekler arasında atış yapabilmenin ötesinde uzaktan kumandayla komuta edilebilmesi, sisteme entegre edilmiş elektro-optik alt sistem üzerinden TV, termal kamerayla görüntü alınabilmesi ve bu görüntüler üzerinden balistik uygulanarak atış yapılabilmesi yer alıyor. Bu simülatörle gerçek sisteme dair yaptığımız benzetim tam olarak bunu kapsıyor. Sanal bir dünya, taktik çevre oluşturuyoruz. Taktik çevre içinde gerçek balistik hesaplamalara bağlı olarak operatörün atış yapması sağlanıyor. Bu gece-gündüz, farklı hava koşullarında mümkün olabiliyor. SARP-SIM, operatörün muharebe ortamında karşılaşabileceği tehditlere karşı koyabilme, silahı efektif kullanabilme, sistemdeki olası arızalar yaşadığında neler yapması gerektiğini öğrenebilme üzerine kurulu."

Akalan, yaklaşık bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını ve sistemin kabullerinin yapıldığını, gelecek ay da simülatörün kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

Farklı silah sistemlerinin de gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bayram Akalan, "Sarp diğer silah sistemlerimizde kullanılabilecek bir altyapı projesi. Gündemimizde diğer silah sistemlerini de benzer şekilde simüle edebilme konusu mevcut. Uçaksavar, makineli tüfekler, kara ve deniz platformları, hava savunma sistemlerini de benzer şekilde simüle edebilmeyi planlıyoruz." dedi.

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