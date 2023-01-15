Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin savunma sanayisinde ambargolara rağmen büyük gelişme sağladığını ve büyük başarı elde ettiğini vurguladı.

Savunma sanayisindeki gelişme ve başarı ile savunma ürünlerinde dışa bağlılık azaldıkça Türkiye'nin artan gücünün, düşmanlarını rahatsız ettiğinin aşikar ve tartışmasız olduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayisinde elde ettiği başarının, Türkiye düşmanlarını rahatsız etmesi anlaşılabilir. Ama ülke yönetimine talip siyasileri rahatsız etmesi anlaşılamaz. Türkiye'mizin savunma sanayisindeki yüz akı şirketlerinden Baykar'a kara çalanları ve saldıranları kınıyorum. Kurulduğu günden beri devletten ve özel sektörden tek bir kuruş kredi ve nakit hibe almamış, kendi yatırım ve kazançlarıyla büyük başarılara imza atmış, pek çok ülkeye ihracat yapan 40 yıllık Baykar'a dil uzatmak, kara çalmak, sadece Türkiye düşmanlarını sevindirir. Milletimiz ve ülkemizin güvenli ve güçlü geleceği için Baykar'ı kuranlara, geliştirenlere, dünya markası yapanlara ve Baykar çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Kervan yürüyecek, hem de müfterilere rağmen."

Adalet Bakanı Bozdağ, paylaşımında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın TEKNOFEST'te yaptığı bir konuşmanın videosuna da yer verdi.