Aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı
Batman'da dün gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. 7 kişiden sobayı söndürmeye çalışırken el ve ayakları yanan 2'si ise Batman'daki tedavilerinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 15:53, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 15:55
Hilal Mahallesi 3722 Sokak'ta yaşayan Kerçin ailesi, gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalıştı. Bu sırada 2 kişinin el ve ayakları yandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise buradaki tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız