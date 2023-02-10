Rehber öğretmene ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilir mi?

Bilindiği üzere daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 2'nci maddesinde; "...Buna göre, ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir.

Yönetici ve öğretmenlere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun bu yöndeki ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, yöneticiler için öngörülen aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar aynı sayıda verilecektir. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilmesinde istekleri aranacaktır. İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir..." açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ekli "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge"nin 68'inci sırasında; atamaya esas alanı Rehberlik olan öğretmenler bakımından okutulacak herhangi bir ders öngörülmemiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 23.12.2022 tarih ve 66649741 sayılı görüş yazısında; "Görüleceği üzere, alanı itibarıyla aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutabileceği herhangi bir ders bulunmayan ilgilinin, alanı dışındaki dersleri okutabilmesinin de ancak okutacağı dersle ilgili farklı bir yüksek öğrenim görmüş veya hizmet içi eğitim yoluyla o dersi okutmak üzere yetiştirilmiş olması halinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir." açıklamasına yer vererek Rehber Öğretmenlerin eğer ilgili alanda yüksek öğrenim görmüş veya hizmet içi eğitim yoluyla o dersi okutmak üzere yetiştirilmiş olması halinde ek ders karşılığı görev alabileceği belirtildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR