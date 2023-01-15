TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi: Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı

"Yaşlı bakımını üstlenen kişi, kapsamlı güvence altına alınmalı. Emekli maaşı yetmeyen yaşlılar, sosyal yardımlardan yararlanmalı."

Bu öneriler, TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun taslak raporundan.

Raporda, yaşlılar ve onlara bakan kişilere ilişkin tespit ve öneriler yer verildi.

Buna göre, aile içinde yaşlılara bakanlar için, bakım verdiği sürece sürdürülebilir bir modelin hayata geçirilmesi önerildi.

Bu sistemin, yaşa bakılmaksızın bütün bireyleri kapsaması gerektiği belirtildi.

"Yaşlı artış oranına uygun model belirlenmeli"

Uzun dönemli yaşlı bakım sigortasının yeniden ele alınması konusu da raporda yer aldı. 2030-2040 yıllarındaki yaşlı artış oranına göre, Türkiye'ye uygun yeni bir model üzerinde çalışılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, yaşlıların insan onuruna yakışır bakım hizmeti almaları için önerilerde de bulunuldu. Bu kapsamda, ön lisans eğitimi alan bakıcıların istihdamına öncelik verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yalnız yaşayan yaşlıların, sosyal ve sağlık durumlarını izleyebilecek bir sistemin oluşturulması tavsiye edildi.