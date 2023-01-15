Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesiyle ilgili yeni gelişme
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 19:34, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 19:41
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesinin, kanundaki diğer madde
değişiklikleri ile birlikte önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınması bekleniyor.
Devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlilerini ilgilendiren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/d maddesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgilere göre, kamuoyunda bir süredir üzerinde tartışılan maddenin, 2547 sayılı kanundaki diğer madde değişiklikleri ile birlikte önümüzdeki hafta TBMM'de ele alınması bekleniyor.Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı! Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız