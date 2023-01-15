Fenerbahçe uzatmalarda güldü
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 yendi. Bu sonucun ardından 19. haftayı Fenerbahçe 38 puanla 2. sırada, Gaziantep FK ise 19 puanla 12. sırada tamamladı.
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 21:10, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 21:13
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye konuk olduğu mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golüyle öne geçti.
İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi Gaziantep FK 55. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekipte Angelo Sagal 70. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+1'de bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın golü, maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından 19. haftayı Fenerbahçe 38 puanla 2. sırada, Gaziantep FK ise 19 puanla 12. sırada tamamladı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız