İki kamu kurumuna 206 personel alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, bahçıvan ve büro personeli alınacak.

Adayların 2022 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yüksek puan alması gerekiyor.

Başvurular sonrası en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesi alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil olarak, üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Başvurular 16 Ocak tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.devtiyatro.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Darphane ve Damga Matbaasına 85 işçi alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçi alımı yapılacak.

İşçi kadrolarına yerleştirilen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

Açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar yedek aday arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Aşçı, kimya laboratuvarı görevlisi, matbaa işçisi, baskıcı (plastik) işçisi, üniversal torna tezgahı operatörü, makine bakım onarım teknisyeni/makine bakım onarımcısı, hadde işçisi, metal pres makinesi operatörü, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik hizmetleri/silahlı güvenlik görevlisi meslekleri için başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 16 ila 20 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

Alıma ilişkin diğer her türlü duyuru kurumun internet adresinden (https://www.darphane.gov.tr) ilan edilecek. Noter tarafından 23 Şubat'ta çekilecek kura ile seçilen asil listedeki adaylar, tarihi ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.