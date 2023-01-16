'Yeni Evim'e başvuru bugün başlıyor: Konutlar çevre dostu olacak

Dar gelirli vatandaşlar için başlatılan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kurası 81 ilde devam ederken, hükümet orta gelirliler için 'Yeni Evim' kampanyası başlattı. Türkiye geneline dar gelirli aileler için 250 bin, orta gelirli aileler için ise 100 bin konut yapılacak. Sosyal konutların inşaatıyla ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Buna göre, yapılacak konutlar sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu olarak çevreci uygulamalarla inşa edilecek. Konut projelerindeki tüm konutlar deprem yönetmeliğine uygun inşa edilmekle kalmayacak, sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler de teşvik edilecek.

YAŞANABİLİR BİR MEKAN



Sosyal konutlarda çevreci unsurların sayısı artıyor. Bu kapsamda, her bir projenin şehirlerin tarihi dokusuna, kültürüne, bölgelerin iklimine ve coğrafi özelliklerine göre projelendirilip, yaşanabilir mekanlardan oluşması sağlanacak. İnşaat sektöründe çimento üretimi büyük oranda karbon salınımına neden olduğundan dolayı, yapılacak inşaatlarda içerisinde inci taşı olarak da bilinen perlitinde kullanıldığı yeşil beton teşvik edilecek. Düşük ses geçirgenliği, ateşe karşı dayanıklılığı ve ısı kaybını azami seviyelere indiren ses ve ısı yalıtımının hammaddesi perlit, aynı zamanda çimento, alçı bağlayıcılar ve yüzey döşemelerinde de kullanılıyor.

MÜTEAHHİTLER RAHATLAYACAK



Ankara Kızılcahamam'da yaptığı 14 milyon tonluk perlit sahası keşfi de söz konusu inşaatlarda kilit rol üstlenecek. Kızılcahamam'da perlit madeni açık işletme tesisi ile Bolu'nun Gerede ilçesinde perlit zenginleştirme tesisi kurulması için kollar sıvanırken, sahanın İstanbul ve Ankara gibi yerlere olan yakınlığı lojistik anlamda müteahhitleri de rahatlatacak. Konutlarda, yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlayan mantolama ve ısı yalıtımı yapılmasına da özel önem verilecek.

MANTOLAMA İLE YARI YARIYA TASARRUF



Yine yalıtım malzemesi olarak perlit kullanımı teşvik edilecek. Ortalama bir konutun yıllık doğal gaz tüketiminin 1.100 metreküp civarında olduğu, mantolama uygulamasıyla bunun 600 metreküplere kadar düşürülmesinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Yapılacak konutların otoparkları da çevreye duyarlı olacak. Bakanlık daha önce hazırladığı yönetmelikle zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yeni yapılacak yapılara ilişkin zorunlu otopark alanlarının 1 adetten az olmamak üzere en az yüzde 5'inin elektrikli araçlara uygun şarj ünitelerinden oluşması şartı getirmişti. Şimdi yapılacak sosyal konutlarda da bu kapsamda hızlı şarj (DC) ve yavaş şarj (AC) ünitesi bulunması şartı yer alacak.

YAĞMUR SULARI DEĞERLENDİRİLECEK



Yapılacak büyük çaplı sitelerde yağmur suları da değerlendirilecek. Büyük projelerde bahçe sulaması amacıyla yağmur suyu depolama sistemleri kurulacak. Ayrıca konut inşaatlarında fotoselli bataryalar, termostatik duş bataryaları ve kademeli rezervuarlar kullanılacak.

Yeni Evim'e müracaat başlıyor



Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci büyük konut projesi olan ve orta gelirlilere yönelik hazırlanan 'Yeni Evim Kampanyası'na müracaatlar bugün başlıyor. İlk etapta 100 bin konut satışının hedeflendiği Yeni Evim Kampanyası ile vatandaşlara uzun vadeli konut finansmanı sağlanacak. Buna göre, sıfır konutlarda faizi yüzde 0.69'a kadar indirip vadeyi 15 yıla uzatan ve ilk kez taksitlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 3 yıl destek verilen 'Yeni Evim'den yararlanmak isteyenler dairesini bulduktan sonra bankalardan 5 milyon liraya kadar kredi alabilecek. 81 ilde geçerli olacak kampanya kapsamında Türkiye, 3 bölgeye ayrılarak kredi limitleri belirlendi.

Taksit ödemesi 4 bin 410 lira



Buna göre, 1. Bölge: İstanbul 2. Bölge: Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 3. Bölge: Diğer iller olarak belirlendi. Finansman tutarları, 1'inci bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2'nci bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3'üncü bölgedeki diğer iller için ise en çok 2 milyon lira olarak uygulanacak. Faiz oranları kademeli olarak artacak. 2 milyon liraya kadar olan kullanımlarda faiz yüzde 0.69, 2-4 milyon lira arasına yüzde 0.79, 4-5 milyon lira arasına yüzde 0.99 olacak. İlk 3 yılda aylık taksit ödemelerinin belirli bir kısmına, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, destek verilecek. Örneğin 1 milyon lira kredide standart aylık taksit 9 bin 719 lira. Ancak Hazine destekli modelde ilk yıl 4 bin 410 lira olarak belirlendi. Alınan konutlar 5 yıl süreyle satamayacak. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam geliri dikkate alınacak. Azami gelir oranları 1'inci bölgede 80 bin lira, 2'nci bölgede 60 bin lira ve 3'üncü bölgede 45 bin lira olarak belirlendi. HalkBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları kredi sağlayacak.

Resul Ekrem Şahan