Yük gemisi karaya oturdu, Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 08:15, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 08:34
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız