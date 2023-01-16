Yağ fiyatlarında indirim bekleniyor! İşte nedeni

Yılbaşında vergilerin 31 Mayıs 2023'e kadar sıfırlanması çekirdek yerine, yağ ithalatı daha avantajlı hale geldi.

Vergilerin sıfırlanma kararı sonrası iç pazarda yağ fiyatında yüzde 10 ile 15 arasında düşüş bekleniyor.

Ekonomi Gazetesine konuşan Solventum Yönetim Kurulu Başkanı Onat Angı, Türkiye'nin yılbaşında ham yağ ve ayçiçeği çekirdeğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması ile son 15 günde 150 bin ton ham yağ bağlantısı yapıldığını kaydetti.

Angı ayrıca Türkiye'nin normalde aylık 50 ila 60 bin ton ham yağ alımı yaptığını söyledi.

Onat Angı, şu açıklamayı yaptı.

"Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti. Bu ihale ile fiyat düşüşü tescillenmiş oldu ve şu anda uluslararası piyasada ham yağ fiyatları bin 230 ile bin 235 seviyesinde işlem görüyor. Marmara teslim fiyatı ton başına 625 dolar olan çekirdek ise yurtiçinde 11 bin 500 lira civarında işlem görmekte. Diğer yandan vergisiz ham yağ fiyatları iç pazarda kilo başı maliyeti 26 TL'den 24 TL'ye düşürdü. Söz konusu yeni bağlantı yapılan mallar geldikçe, şubat ayından sonra raf fiyatlarına yüzde 10 ile 15 arasında yansıması lazım"