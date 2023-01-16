Benzine 67 kuruş zam bekleniyor
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 09:05, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 09:13
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olma üzere 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız