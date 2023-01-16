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Piyasalar'ın gözü İsviçre'de: Davos zirvesi başlıyor

Küresel pay piyasalarında geçen hafta genelinde risk iştahının canlı kalması dikkati çekerken, yeni haftada yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki haber akışı takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 09:58, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 10:01
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Piyasalar'ın gözü İsviçre'de: Davos zirvesi başlıyor

Geçen hafta ABD'de yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 6,5'e gerileyerek üst üste 6. ayında da yavaşlamasını sürdürmesinin ardından piyasalarda risk iştahının artması dikkati çekti. ABD merkez bankası yetkililerinin enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğuna dair açıklamaları dengeleyici bir unsur olarak öne çıkarken, para politikalarının bir süre daha sıkı kalacağı beklentileri resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.

Gelişmeler sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94'e yükseldi.

Yeni haftada yatırımcı fiyatlamalarında haber akışının önem kazanması beklenirken, bugün başlayacak ve 20 Ocak'a kadar sürecek WEF kapsamında yapılacak açıklamalar yakından takip edilecek.

Bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenecek Forum'da, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde perşembe günü "Avrupa'nın Yeni Büyümesini Bulmak", cuma günü "Küresel Ekonomik Görünüm: Bu Bir Çağın Sonu mu?" başlıklı panellerde konuşma yapacak. Fed üyelerinin de yoğun katılımının beklendiği Forum'da, para politikalarının geleceğine dair verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu hafta ayrıca çarşamba yurt içinde, perşembe ise Japonya'da merkez bankası faiz kararları açıklanacak. Hafta genelinde makroekonomik veri gündeminin de yoğun olduğu görülürken, ABD'de Fed Bej Kitap Raporu, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi, Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da da enflasyon verileri yakından izlenecek. ABD ve Avrupa'da açıklanacak 4. çeyrek şirket bilançoları da hisse bazlı hareketliliğin takibi açısından önemli olacak.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ocakta 9 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 4,4'ten 4'e geriledi.

Öte yandan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Bank of America'nın karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda artarken, aynı dönemde Citigroup ve Wells Fargo'nun karı düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,33, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Endekslerin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 3'ü aştı. Geçen hafta düşüş eğiliminde hareket eden ve haftalık bazda yüzde 1,6 gerileyen dolar endeksi, yeni haftanın açılışında 101,8 ile 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 3,4280 ile 5 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,50'de dengelendi. ABD'de piyasalar Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla bugün işleme kapalı olacak.

Avrupa tarafında cuma günü açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi 2022'de yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif üzerinde büyüdü. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1 artarken, bütçe açığı da 20,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Beklentilerden iyi gelen verilerin ardından pay piyasalarındaki alıcılı seyir sürdü ve cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Endekslerin geçen hafta genelindeki ortalama yükselişi de yüzde 2,5'i buldu. Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 1,8 değer kazanmasının ardından yeni haftanın açılışında 1,0876 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya genelinde Çin'de Kovid-19 salgınına dair haber akışı ve yeniden açılma kararının ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki para politikası toplantısına çevrildi.

Bir önceki toplantısında getiri eğrisi hedef bandını genişleten ve geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin üst sınır olarak belirlenen yüzde 0,5'i aşmasıyla iki kez planlanmamış tahvil alımına giden bankanın, bu alanda aksiyonlarına devam edip etmeyeceği izlenecek. Bankanın ultra gevşek para politikasını ise koruması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Tahvil piyasasına ilişkin endişelerle negatif ayrışan Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

Yurt içinde, geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise yüzde 6,68 değer kaybetti. Dolar/TL, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 artarak 18,7849'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7860'tan işlem görüyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin geri plana atılması ile yatırımcıların resesyon riskine dair gelişmelere odaklandığını belirterek, bu anlamda politika yapıcıların açıklamalarının kritik olacağını söyledi.

Bugün Davos Zirvesi olarak da bilinen WEF'ten gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde bütçe dengesi ile Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı ZEW ekonomik güven endeksi

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