Bakan Nebati: 2023'te kişi başına düşen gelir 12 bin doları aşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı bütçe değerlendirmesi yaptı. Konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2022'de kişi başına gelirimizin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz

Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştı. Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı

(Darphane Altın Sertifikası'na gösterilen) Teveccühün ardından 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına bugün çıkıyoruz

Yıl sonu itibarıyla merkezi yönetim bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar TL, vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL oldu. OVP'de öngördüğümüz bütçe gelir tahminimizi aştık

Ülkemizin vizyon projelerinden olan Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz