Dolar 18,79 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü en düşük 18,7610 ve en yüksek 18,8151 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 18,7890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,3620'den, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen üzerinde, 22,9380'den satılıyor.

Bugün 101,77 ile 3 Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda 102,2 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de 1,0830'dan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma adımlarını yavaşlatacağı beklentilerinin arttığını belirterek, bunun da doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını ifade etti.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 94 oldu.

Bugün başlayacak olan Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması nedeniyle global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün direnç, 101,5 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.