İstanbulluların 2022'de en çok tükettiği sebze ve meyveler

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2021 yılında 2 milyon 934 bin 244 ton ürün getirilirken, 2022 yılında bu rakam 2 milyon 852 bin 625 tona düştü.

Her iki hale 2021 yılında 1 milyon 138 bin 944 ton meyve girişi olurken, söz konusu rakam 2022'de 85 bin 730 ton azalarak 1 milyon 53 bin 214 ton olarak kaydedildi.

Hallere 2021'de 1 milyon 795 bin 299 ton sebze girişi yapılırken, 2022 yılında bu rakam 4 bin 112 ton artarak 1 milyon 799 bin 411 olarak gerçekleşti.

- Portakal ilk sıraya yükseldi

Hallere 2021 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, elma, mandalina, muz ve portakal olmuştu.

Bu sıralama 2022 yılında portakal, karpuz, elma, mandalina ve limon şeklinde değişti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 112 bin 832 ton portakal, 111 bin 466 ton karpuz, 111 bin 406 ton elma, 93 bin 672 ton mandalina, 81 bin 840 ton limon girişi oldu.

Hallere 2022'de tonaj bazında en az getirilen meyveler ise 69 ton ile Hindistan cevizi, 334 ton ile kızılcık, 405 ton ile muşmula, 494 ton ile çağla, 508 ton ile dut olarak kayıtlara geçti.

- Domates ve patates geçen yıl da zirvede

2021 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler domates, patates, salatalık ve kuru soğan olurken 2022 yılında sıralama yine aynı kaldı.

Geçen yıl kentteki hallere 454 bin 462 ton domates, 189 bin 800 ton patates, 165 bin 416 ton salatalık, 95 bin 639 ton kuru soğan getirildi.

2022'de hallere en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 70 ton ile yer elması, 1212 ton ile Brüksel lahanası, 1340 ton ile bakla ve 1881 ton ile bamya oldu.