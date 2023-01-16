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Faiz giderleri 2022'de yüzde 71,9 arttı

Vergi gelirleri 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon liraya çıktı. Faiz giderleri geçen yıl, 2021'e kıyasla yüzde 71,9 artarak yaklaşık 310 milyar 903 milyon liraya yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 12:14, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 12:14
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Faiz giderleri 2022'de yüzde 71,9 arttı

Merkezi yönetim bütçesinde 2022'de vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının aralık ayı ile ocak-aralık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Aralık 2021'de 284 milyar 717 milyon lira iken geçen ay yüzde 31,3 artışla 373 milyar 816 milyon liraya yükseldi. Böylelikle bu yıl merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon lira ödeneğin yüzde 13,2'si kullanılmış oldu.

2021'nin Aralık ayı bütçesinde 146 milyar 47 milyon lira faiz dışı açık oluşurken Aralık 2022'de söz konusu rakam 100 milyar 371 milyon liraya geriledi.

Faiz hariç bütçe giderleri, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 artarak 355 milyar 570 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Aralıkta personel giderleri, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,4 artarak 48 milyar 145 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 7,8'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, Aralık 2022'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,3 artışla 8 milyar 887 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 9,1'i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 24'ü harcandı. Aralık 2022'de yüzde 51,9 artışla 51 milyar 654 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 115 milyar 575 milyon liraya çıktı. Bütçede öngörülen 1 trilyon 78 milyar 291 milyon lira ödeneğin yüzde 10,7'si kullanıldı.

Aralık 2022'de 98 milyar 949 milyon lira sermaye gideri, 17 milyar 24 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 15 milyar 336 milyon lira oldu.

Faiz giderleri söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 103,6 yükselerek 18 milyar 246 milyon lirayı buldu.

- Aralık 2022 dönemi bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Aralık 2021'de 129 milyar 710 milyon lira iken Aralık 2022'de yüzde 96,7 artarak 255 milyar 199 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin aralık ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 11,8 iken geçen ay yüzde 10 oldu.

Vergi gelirleri, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89,6 artarak 211 milyar 514 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise Aralık 2021'de yüzde 12,1 iken geçen ay yüzde 9,7 olarak hesaplandı.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, Aralık 2022'de yüzde 171,9 artışla 35 milyar 620 milyon lira olarak kaydedildi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 7 milyar 151 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 914 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 78,1, kurumlar vergisi yüzde 186,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 162,6, özel tüketim vergisi yüzde 162,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 33,3, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 50,6, damga vergisi yüzde 72,7, harçlar yüzde 95,2, diğer vergiler tahsilatı yüzde 68,9 arttı.

- 2022 yılı bütçe sonuçları

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2021 yılında 1 trilyon 603 milyar 545 milyon lira iken 2022'de yüzde 83,4 artışla 2 trilyon 941 milyar 420 milyon liraya yükseldi.

2021'de bütçe 20 milyar 655 milyon lira faiz dışı açık verirken 2022'de 171 milyar 838 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.

Merkezi yönetim bütçesi, Ocak-Aralık 2021 döneminde 201 milyar 507 milyon lira açık verirken geçen yılın aynı döneminde 139 milyar 65 milyon lira açık verdi.

Faiz hariç bütçe giderleri, 2022 yılında 2021'e kıyasla yüzde 84,9 artarak 2 trilyon 630 milyar 517 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 105,2 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde, yüzde 77,7 artışla 615 milyar 278 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 613 milyar 641 milyon lira ödeneğin yüzde 100,3'ü kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, aynı dönemde yüzde 68,8 artarak 96 milyar 842 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 97 milyar 151 milyon lira ödeneğin yüzde 99,7'si kullanılmış oldu.

2022 yılında mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 214 milyar 814 milyon lira ödeneğin yüzde 119,7'si harcandı. Bu dönemde, yüzde 92,6 yükselişle 257 milyar 76 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 79,7 artarak 1 trilyon 126 milyar 152 milyon lirayı buldu. Bütçede öngörülen 1 trilyon 78 milyar 291 milyon lira ödeneğin yüzde 104,4'ü kullanıldı.

Söz konusu dönemde, 276 milyar 403 milyon lira sermaye gideri, 48 milyar 822 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 209 milyar 944 milyon lira olarak hesaplandı. Faiz giderleri yüzde 71,9 yükselerek 310 milyar 903 milyon liraya çıktı.

- Yıllık bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, 2021'de 1 trilyon 402 milyar 38 milyon lira iken 2022'de yüzde 99,9 artışla 2 trilyon 802 milyar 355 milyon liraya ulaştı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-aralık dönemi gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 127,3 iken 2022'de yüzde 109,8 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon lirayı buldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 107,7 olarak kayıtlara geçti.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri de aynı dönemde yüzde 94,5 artarak 387 milyar 287 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 48 milyar 936 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 12 milyar 847 milyon lira olarak hesaplandı.

Vergi türleri itibarıyla 2022'de 2021'e göre, gelir vergisi yüzde 62,3, kurumlar vergisi yüzde 185,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 41,9, özel tüketim vergisi yüzde 104,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 77,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 121,1, damga vergisi yüzde 48,7, harçlar yüzde 82,1 ve diğer vergi gelirleri yüzde 88,6 artış gösterdi.

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