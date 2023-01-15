Avrupa Vatandaşlığının Yolunu Açan Portekiz Golden Visa Nedir?

Avrupa ülkelerinde yaşamak, eğitim almak ve bir kariyer inşa etmek günümüz dünyasında bir gerekliliktir. Bunu sağlayacak en güvenli ve kısa yöntem yatırım yoluyla oturum izni programı olan Golden Visa uygulamasıdır. Portekiz Golden Visa Programı konusunda, 2017 yılından bu yana hizmet sağlayan EUPorto kurucu ortağı Aylin Damas, Altın Vize konusuna dair merak edilen sorulara yanıt verdi.

Golden Visa nedir?

EUPorto kurucularından Aylin Damas, Portekiz Golden Visa konusunda şu ifadelere yer verdi:

Avrupa'da serbest dolaşım, yaşama ve çalışma fırsatlarına son yıllarda ilgi gitgide artmaktadır. Bu fırsatları sağlayan oturum izni programı Golden Visa, AB üyesi bazı ülkelerin, Türkiye gibi AB dışında kalan ülke vatandaşlarına yatırım karşılığında tanıdığı haklar bütünüdür. En popüler Golden Visa programları Portekiz, İspanya ve Yunanistan'a aittir.

Ancak, 2023 başında güncellenen minimum Golden Visa yatırım tutarının Yunanistan'da da İspanya gibi 500 bin Euro'ya çıkmasıyla, birçok yatırımcının ibresi Portekiz'e dönmüştür. Kültürel dokusu, yükselen ekonomisi, kaliteli yaşam standardı, turizm kimliği ve uygun fiyatlı gayrimenkul piyasasıyla öne çıkan Portekiz hala, minimum 280 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla Golden Visa oturum izni veriyor.

Portekiz Golden Visa'nın avantajları neler?

Portekiz Golden Visa Avrupa Birliği ülkeleri arasında en avantajlı koşulları sunan oturum izni programıdır. Bu avantajları en kısa şöyle açıklayabiliriz: Beş yıl süreyle, yılda sadece 7 gün (hatta iki yılda bir toplam 14 gün) Portekiz'de bulunarak AB vatandaşlığı için gerekli oturum tamamlanabilmektedir. Bu inanılmaz bir fırsattır. Bir başka deyişle, kurulu aile ve iş düzenini bozmadan beş yılın toplamında Portekiz'de sadece 35 gün tatil yaparak, ailece AB pasaportuna ulaşmanın tek yoludur.

Bu süre, İspanya ve Yunanistan'da yılda en az 183 gündür. İspanya'da vatandaşlığa başvurabilmek için 1830 gün (183 gün*10 yıl), Yunanistan'da ise 1281 gün (183 gün*7 yıl) ikamet etmek gereklidir. Bu durum, yatırımcıyı bu ülkelerde vergi mükellefi konumuna getirir. Oysa, Portekiz hala toplam 35 gün konaklamayla AB vatandaşlık hakkını vermektedir.

Özetle, Portekiz Golden Visa 280.000 Euro'luk yatırım ve 5 yıl toplamında 35 gün konaklamayla ailece AB vatandaşlığına götürür.

Beş yıllık Golden Visa boyunca yatırımcı ve ailesi tüm Schengen ülkelerine vizesiz seyahat eder. Portekiz'de ise, isterse yaşar, çalışır, iş kurar, eğitim ve sağlık hizmetlerinden bir Portekizli gibi faydalanır. Portekiz vatandaşlığı alındıktan sonra ise bu haklar artık tüm AB ülkelerinde geçerli olur. Bu yüzdendir ki, Portekiz Golden Visa Avrupa genelinde bu hakları hedefleyen yatırımcılar için kaçırılmayacak altın bir fırsattır.

Golden Visa ile Portekiz vatandaşlığı alınabilir mi?

Yatırım yoluyla Portekiz Golden Visa programına dahil olan bir yatırımcı ve ailesi, beş yıllık oturumu tamamladıktan sonra Portekiz vatandaşlığına başvurabilir. Başvuru aşamasında kriterler şunlardır: Sabıka kaydının temiz olması, başlangıç seviyesi Portekizce dil testinden geçer not almak ve yatırımı hala elde tutmak. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra ise yatırımın elden çıkarılmasında hiçbir sakınca yoktur. Haklar bakidir.

Sonuç olarak, Avrupa'da en düşük yatırım tutarı olan 280 bin Euro ile tüm aile fertleriyle birlikte AB vatandaşı olmanın yolu sadece Portekiz'den geçiyor. Portekiz Golden Visa danışmanlık firması euporto.com olarak 5 yıldan uzun süredir danışmanlık ve operasyon hizmeti sunuyoruz. Kurucu ortakları doğuştan Portekizli - Türk, yani çift uyruklu olan EUPorto, Portekiz Golden Visa yoluyla Avrupa vatandaşı olmak isteyen yatırımcılara destek vermeye devam ediyor.