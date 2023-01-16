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27 yaşındaki memurdan 24 saattir haber alınamıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir kamu kurumunda yaklaşık 2 yıldır memur olarak görev yapan 27 yaşındaki Aziz Küpeli'den haber alınamadığı bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 15:12, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 15:14
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27 yaşındaki memurdan 24 saattir haber alınamıyor

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde annesi ile birlikte yaşayan Aziz Küpeli (27) dün sabah saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Küpeli'nin yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirerek yardım istedi.

24 saattir haber alınamayan Aziz Küpeli'nin bulunması için hem yakınlarının hem de güvenlik güçlerinin çalışma başlattığı bildirildi.

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