Togg'un akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılarına son teknoloji bağlantılı hizmetler sunmayı ve yüksek kaliteli araç içi deneyimler yaşatmayı hedefleyen Togg, Qualcomm Technologies Inc. ile çalışacak. Togg, C-SUV'un bilgi ve eğlence sistemini Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile güçlendirecek. Akıllı cihaz, gelişmiş grafik ve araç içi multimedya deneyimlerinin yanı sıra bilgisayar görüşü desteği, yapay zeka yetenekleri, entegre ve sürekli uyarlanabilir kokpit sistemi sayesinde kullanıcılarına daha konforlu, bağlantılı ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sağlayacak.

- C-SUV, akıllı yaşam çözümleri sağlayan son derece yetenekli bir akıllı cihaz olacak

Togg'un teknolojisi, C-SUV'u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV'u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.

- "Bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, kullanıcılara konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmak hedefiyle alanlarının en iyileriyle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunmayı amaçlıyoruz. Snapdragon Dijital Kokpit Platformları ile kullanıcılarımıza akıllı ve konforlu bir deneyim sunacağız. Yeni nesil araçlar için Qualcomm ile çalışmalarımızı genişletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Qualcomm CDMA Technologies GmbH Ürün Pazarlama Kıdemli Direktörü Thomas Dannemann da, "Qualcomm Technologies, otomobil üreticilerinin hem sürücüler hem yolcular için daha bağlantılı, akıllı ve güvenli sürüş deneyimi sağlamalarına katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. Togg'un, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'na dayanan dijital olarak gelişmiş özellikleri yeni nesil elektrikli araçlarına entegre etmesine katkıda bulunmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.