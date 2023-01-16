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Karaismailoğlu: Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke!

"Şu anki İBB, bırakın kendini yenilemeyi, AK Parti yönetimi altında yüzlerce hizmetle tanışan İstanbul'a hazıra konmuş olmasına rağmen yönetemiyor. Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke. Yeni planladıkları, yeni başladıkları bir tane proje yok"- "22 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan ilk'lerin ve en'lerin projesi Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 17:08, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 17:19
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Karaismailoğlu: Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bırakın kendini yenilemeyi, AK Parti yönetimi altında yüzlerce hizmetle tanışan İstanbul'a hazıra konmuş olmasına rağmen yönetemiyor. Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke. Yeni planladıkları, yeni başladıkları bir tane proje yok." dedi.

Karaismailoğlu, Sultangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi temel atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı açılış törenine katıldı.

Belediyecilikte başarılı olmanın yolunun halkla iç içe olmaktan geçtiğine işaret eden Karaismailoğlu, halkın taleplerini çok iyi dinlemek, bu talepleri olabildiğince eksiksiz yerine getirmek gerektiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, AK Parti siyasetinin özünde "önce millet" düsturunun olduğunu belirterek, kurulduğu günden bugüne AK Parti'de ideolojiye değil, insana hizmet bulunduğunu, İstanbul'un, belediyeciliğin ve hizmetin ne olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın, İBB Başkanı seçildikten sonra sadece 100 gün içinde su, imar planı, çöp, çevre kirliliği gibi temel sıkıntıları giderdiğini ve sorunları çözmek için gerekli adımları atıp çözdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, hayata geçirdiği yeniliklerle İstanbul'un, adeta çağ atladığını aktardı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin her konuda Cumhurbaşkanı ve liderliğindeki AK Parti ile çok önemli mesafeler katettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece çöp toplamakla, çukurları yamamakla geçen belediyecilik dönemi geride kaldı. Bunlar zaten asli görevler. Ama bugün maalesef görüyoruz ki şu anki İBB, bırakın kendini yenilemeyi, AK Parti yönetimi altında yüzlerce hizmetle tanışan İstanbul'a hazıra konmuş olmasına rağmen yönetemiyor. İstanbul'un gelecek ihtiyaçları doğrultusunda pek çok projenin ihalesini yaptık. İnşaatlarını başlattık ve devrettik. Sonuç ne oldu? Devralınan metro hatlarında bile 4 yılda bir arpa boyu kadar mesafe katedilmedi."

- "50 bin metrekarelik alana kapalı pazar, otopark ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa bir merkez kazandırıyoruz"

Adil Karaismailoğlu, AK Partili belediyelerinin yaptığı çalışmalara değinirken, Sultangazi'de de ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerin yenilerinin bir bir hayata geçtiğini aktardı.

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Temeli atılan çalışmalar ile Cebeci Mahallemizi ihtiyaç duyduğu kapalı pazar alanıyla buluşturuyoruz. 50 bin metrekarelik alana kapalı pazar, otopark ve galericiler sitesinin de bulunduğu devasa bir merkez kazandırıyoruz. Kapalı pazar alanı sayesinde vatandaşlarımız olumsuz hava şartlarından etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş yapma imkanı bulacak. Açık ve kapalı bölümleri olan 758 araç kapasiteli otoparkta, elektrikli şarj istasyonu da olacak. Erişilebilir ulaşım hizmetlerimize uygun biçimde hazırlanmış, engelli vatandaşlarımız için park sahaları da bulunacak. Sultangazimizin ticaretine katkı sağlayacak galericiler sitesinde 60 dükkanın yanı sıra merkezde 6 bin metrekarelik çocuk parkı, oyun alanı ve yeşil alan yer alıyor.

Açılışını yaptığımız Cebeci Mahallesi Yatay Delgi Yağmur Suyu Hattı da çok önemli bir altyapı projesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizim de katkımız bulunan bu proje ile Cebeci Mahallesi 2536 sokak ve çevresindeki su baskınlarını artık bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömdük."

- "Son 20 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için toplam 284 milyar liranın üstünde yatırım yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini, son 20 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için toplam 284 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını bildirdi.

İstanbul'da hayata geçirilen metro projelerine değinen Karaismailoğlu, toplam uzunluğu yaklaşık 96 kilometre olan 6 hatta çalışmaların 7/24 esasıyla devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, devamla şunları kaydetti:

"22 Ocakta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile mühendisliğimizin eşsiz bir eseri olan ilk'lerin ve en'lerin projesi Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz. Metro hattımız, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçecek ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasiteye sahip.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en büyük ve yolcuları tarafından dünyanın en iyisi olarak tanımlanan havalimanıdır. Yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de en önemli küresel aktarma merkezidir. İstanbul Havalimanı'na erişim, dünya ticaretine, dünya turizmine de erişim demektir. Metromuzun Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Ülkemizin dünyaya açılan kapısına ulaşmak işte bu kadar kolay ve konforlu hale geliyor."

- "İBB yönetimi Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro hattını yapmıyor"

Pazar günü açılacak metro hattının Sultangazi'yi de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, bu metro hattının havaalanından devam ederek Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Halkalı'da Marmaray'a ulaşacağını bildirdi.

Yeni hattın Fenertepe istasyonunun Sultangazi için çok önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü daha önce, 2019 yerel seçimleri öncesi projelendirip ihale aşamasına kadar getirdiğimiz Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe, Arnavutköy Metro Hattı Sultangazi'den geçiyor. Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattı ile Sultangazililer Vezneciler'e, İstanbul Havalimanı'na hem de Başakşehir, Küçükçekmece, Kağıthane, Beşiktaş ve Mecidiyeköy'e metro ile gitme imkanı bulacak. Fakat maalesef mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy Metro Hattı'nı yapmıyor. Ama Sultangazililer, Eyüplüler, Gaziosmanpaşalılar önümüzdeki seçimlerde bu metro hattını yapacak AK kadroları tekrar yönetime getirip bu projeleri de bir bir bitirip milletinin hizmete sunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

6 metro hattında daha çalışmalarımız hızla sürüyor. Bu hatlarımızın tamamlanmasıyla 284,3 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağı 380,2 kilometreye çıkacak. İstiyoruz ki İstanbulluların en çok ihtiyaç duyduğu toplu taşıma sistemi sağlıklı işlesin. Ne İETT'nin yolda kalan otobüslerini vatandaşımız itsin ne de şov amaçlı açılan metro istasyonunda milletimiz çile çeksin. Biz 20 yıldır çalışıyoruz. Planlıyor, inşa ediyor, milletimize kazandırıyoruz. Yaptığımız analizlere göre, İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı var."

- "Pendik-Sabiha Gökçen Hattı'na tek bir katkıları yokken bir tivit ile projeyi sahipleneceklerini sandılar ama yanıldılar"

Adil Karaismailoğlu, planlarının belli olduğunu, hizmete, eser üretmeye devam ettiklerini, İstanbul'un her köşesine raylı sistemin eriştirilmesi gerektiğini aktardı.

İBB'nin bu gerçeğin ne farkında ne de bunun onların umurunda olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Pendik-Sabiha Gökçen Hattı'na tek bir katkıları yokken bir tivit ile projeyi sahipleneceklerini sandılar ama yanıldılar. Bostancı-Dudullu Metro Hattı'nı planladık, inşaatına başladık ve 2019 yılında yüzde 70 ilerleme oranıyla devrettik. Kalan yüzde 30'luk kesimini ancak 4 yılda yarım yamalak bitirebildiler. Yazık, günah, millet bu kadar oyalanmaz. O hattın şimdiye kadar çoktan bitmesi gerekiyordu. Bir de yüzleri bile kızarmadan, İstanbul'a en çok metro yapanın kendileri olduklarını iddia ediyorlar. Tek işleri yalan dolan... Allah kimseyi bu hallere düşürmesin.Tatil planları yapacaklarına, metro planları yapsalar keşke. Yeni planladıkları, yeni başladıkları bir tane proje yok. Neyse ki milletimiz, suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı da bizler için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak. 2023 yılı Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak.

Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını inşa eden, milletimizi aydınlık geleceğine taşımak için 5 bin şantiye ve hizmet noktasında 700 bin çalışma arkadaşımızla emek veren bir Bakanlık olarak, ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Biz günübirlik tartışmalar yerine, ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçireceğiz. Bugüne kadar kazandırdıklarımızla İstanbul'u bir marka şehre dönüştürdük, İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından katılımcılar ve işçilerle fotoğraf çektirdi.

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