Ümraniye'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ümraniye'de bir sanayi sitesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 19:22, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 19:41
Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'ndeki Deniz Sanayi Sitesi'nde aracıyla seyir halinde olan Emrah G. (32) ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
Çevredeki esnafın da müdahil olduğu kavgada Emrah G, üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.
Olayda 6 kişi yaralanırken, yere düşen silahı alan bir kişi Emrah G'yi başından vurdu.
Emrah G, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Emrah G'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız