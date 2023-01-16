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Eski siyasetçilerden İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Eski meclis başkanları, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, belediye başkanları ve milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 21:07, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 21:08
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Eski siyasetçilerden İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşen ziyarette konuşan İmamoğlu, Türkiye siyasi tarihinin önemli isimlerinden aldığı destekten çok onurlandığını ve gururlandığını söyledi.

Kendisi için muhteşem bir an olduğunu dile getiren İmamoğlu, "'Her şerde bir hayır vardır' misali. Böyle bir şer hiçbir zaman istenmez ama bazen de eğer insanın güç aldığı merkez sağlıklıysa, sağlamsa, o zaman böyle anlar sizi daha da kuvvetli hale getiriyor, daha dayanıklı hale getiriyor." dedi.

İmamoğlu, ziyarette bulunan siyasetçilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün burada, benim şahsımda vücut bulan bir demokrasi mücadelesine katkı verdiğinizi biliyorum. Bu, Ekrem İmamoğlu'nun şahsına bir destek değildir. Bu, Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye Cumhuriyeti'nin adalet, hukuk devleti olma mücadelesine verdiğiniz katkıdır. Ben, buna layık olmak mecburiyetinde olan bir seçilmişim. Görevi olan, İstanbul gibi dünyanın en kuvvetli, en kadim kentine seçilmiş bir insan olarak buna layık olmaya gayret eden bir insanım."

- "Mesele Türkiye meselesi"

Eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas, İmamoğlu'nun yalnız olmadığını belirterek, "İBB Başkanı'nın arkasında, bu demokratik iradeye sahip çıkacak milyonlar var." dedi.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "İmamoğlu'nun halkın himayesi ve koruması altında aldığı, kucakladığı bir siyasetçi olduğunu" kaydetti.

Eski TBMM ve CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, "konunun sadece İmamoğlu meselesi değil, Türkiye meselesi olduğunu ifade ederek, böyle düşünülmediği sürece haksızlıkların önlenemeyeceğini" söyledi.

Eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen de "Türkiye'nin, bütün bu gürültünün içinden mutlaka çıkacağını ve güzel günler göreceğini" belirtti.

Eski Saadet Partisi milletvekillerinden Mukadder Başeğmez, buraya bütün İstanbul'a yapılan bir haksızlığa karşı çıkmak için geldiğini söyledi. Başeğmez, "Naçizane Ekrem Bey'den bir istirhamda bulunayım. Uğradığı bu haksızlıklar, zulümler belli ki onu Türkiye'nin en önemli siyasi insani yapacaktır. Ne olur siz de bunları unutup zalimlerden olmayın, unutanlardan olmayın. Bir yerde kan davaları, kin davaları bitsin, artık önümüz açılsın, insani bir siyaset yapalım." dedi.

İmamoğlu ve siyasetçiler konuşmaların ardından, Saraçhane'deki İBB ana yerleşkesi önüne CHP İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından konumlandırılan, "Haysiyet Duvarı'nı" ziyaret etti.

İmamoğlu, "Haysiyet Duvarı'nı" imzalayan eski siyasetçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarete eski siyasetçiler Murat Karayalçın, Saadettin Tantan, Algan Hacaloğlu, Hikmet Sami Türk, Seyfi Oktay, Celal Doğan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, Yaşar Okuyan, Ercan Karakaş, Yüksel Yalova, Süleyman Çelebi ve Süheyl Batum'un da bulunduğu birçok isim katıldı.

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