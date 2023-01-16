Yeni alınan otomobil TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yandı
İstanbul'da sahibinin yeni satın aldığı ve memleketine götürmek için yola çıktığı otomobil, seyir halindeyken yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 21:39, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 21:40
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 HD 8832 plakalı otomobilden Orhanlı mevkisine geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücüsü aracı yol kenarına çekerken, hemen yakında bulunan Mehmetçik Vakfı benzin istasyonu çalışanları yangına ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, sürücünün aracı yeni satın aldığı ve memleketine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız