Zincir market çalışanları ile kavga eden 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'taki bir markette çalışanlarla müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 21:51, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 21:54
Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta dün akşam bir zincir marketin şubesinde market çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Y. ve Gülsüm Ç'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan kavganın yaşandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerle market çalışanları arasında yaşanan arbede yer alıyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız