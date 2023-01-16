Yakıtı biten aracı yol kenarına çekerken arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yakıtı biten aracını iterek yol kenarına çekmek isteyen kişi, başka bir otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 23:28, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 00:08
Mehmet Erbaş, kullandığı 01 SV 991 plakalı otomobilini Yılankale mevkisinde yakıtı bitmesi üzerine güvenlik şeridinde durdurdu.
Araçta bulunan kardeşi Soner'le aracı yol kenarına ittiği esnada Erbaş'a süratli şekilde gelen bir araç çarptı. Erbaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savrulurken, sürücü olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Erbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerinde sinir krizi geçiren Erbaş'ın kardeşi Soner ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Erbaş'ın cenazesi, Adana Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız