17 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/16.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Sosyal Tesisleri'nde "Mesleki Beceri Seferberliği Protokol İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

2- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.45/12.45)

- Genel Kurulda sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesini öngören kanun teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00)

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda ticarete ilişkin "torba" kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Akşam Future&Trends Summit 2023" programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı T15-T16 tünellerinde ve Yahşihan Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Kırıkkale/11.00/13.00)

3- TÜİK, Aralık 2022 dönemi konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı 11 ay vadeli hazine bonosu ile 2 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

5- TCMB, kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TCMB, kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin özel konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.

(Davos)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"na katılacak.

(Ankara/11.45)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu mücadelesi başlayacak; Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor, Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Kayseri/14.30/Antalya/17.30/20.30)

2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 11. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Joventut Badalona ile karşı karşıya gelecek.

(Barselona/22.15)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turuna yükselme mücadelesi play-in serisinin üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 16 turu rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Terville Florange ekibini konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

5- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo 1. tur maçlarıyla devam edecek.

(Melbourne)