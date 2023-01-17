Mersin'de otobüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 05:25, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 07:09
Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 31 AEK 926 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız