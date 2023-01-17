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Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük

500 bin sözleşmeli personelin kamuda kadroya geçmesi bütçeye yüksek maliyet getirmeyecek. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin etkisi analizine göre, aynı unvanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel maaşları birbirine yakın olduğundan bu kapsamda istihdam edilecek personelin bütçeye ek bir maliyeti olmayacak

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 08:13, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 08:15
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Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük

500 bin sözleşmeli personelin kamuda kadroya geçmesi bütçeye yüksek maliyet getirmeyecek.

500 bin sözleşmeli personelin kamuda kadroya geçmesi bütçeye yüksek maliyet getirmeyecek. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin etkisi analizine göre, aynı unvanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel maaşları birbirine yakın olduğundan bu kapsamda istihdam edilecek personelin bütçeye ek bir maliyeti olmayacak. Sözleşmeli bilişim personeli, mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve kurumların özel mevzuatına dayalı olarak çalıştırılan sözleşmeli personelin ücretlerinde kadroya geçmeleri halinde düşüş olacak. Bu personelin kadroya geçmesi bütçeye ilave yük getirmesi beklenmiyor.

SANATÇILARA 243 MİLYON TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda sözleşmeli olarak çalışan 2 bin 495 sanatçının kadro almasının önü açılacak. Bu kapsamda, sözleşmeliyken 12 bin 610 TL sanatçı aylığı personelin aylığı 22 bin 921 TL'ye; 11 bin 120 TL alan sahne gerisi ve üstü hizmetlerde görev alan personelin sözleşmedeyken 11 bin 120 TL olan aylığı 16 bin 215 TL'ye yükselecek. Sözleşmeli sanatçıların yıllık ilave maliyeti 243 milyon 331 bin 302 TL olacak. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan 790 4B'linin kadroya geçirilmesi halinde yıllık ilave maliyeti 22 milyon 150 bin 292 TL olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan 1.720 vekil imam-hatip ve müezzinlerin aylıkları 8 bin 486 TL'den 12 bin 250 TL'ye yükseltilecek. Bu çerçevede yıllık ilave maliyetleri 77 milyon 337 bin 280 TL olacak.

50/D'LİLER MECLİS'E GELECEK

Öte yandan, devlet üniversitelerinde lisansüstü eğitim süresince görev yapan kadrolu araştırma görevlilerini ilgilendiren 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/D maddesine ilişkin önümüzdeki günlerde düzenleme yapılması için Meclis'e kanun teklifi sunulması bekleniyor.

Uğur Duyan

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