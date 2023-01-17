AK Parti'de 27 başkana yeşil ışık

2023 seçimleri için 4 kişilik tepe komisyonu kuran AK Parti, aday istifalarından listelerin hazırlanmasına kadar süreci özel bir algoritma ile yürütecek. Algoritmanın teşkilata dönük adaylık istifaları başlığında ise yol haritası çizildi. Teşkilat 7 bölgeye bölünerek özel gruplar oluşturuldu. Bölge bölge illeri mercek altına alan heyet, vize verilen isme istifa et telefonu açıyor. 27'ye yakın il başkanının bu şekilde istifasına yeşil ışık yakıldığı öğrenildi. AK Parti Genel Merkezi 10 Şubat'a kadar bu süreci bitirmek istiyor.

POTANSİYEL İSİMLER MARKAJDA

Milletvekili aday listelerine yönelik teşkilattan ve yerel yönetimlerden dahil edilecek isimler bu şekilde belirlenirken algoritma çerçevesinde listelere takviye çalışmaları da yapılıyor. Bu kapsamda gönülleri kazanmış, partiye gönül vermiş, vatandaşın problemlerini yakından takip eden, ülke gündemini iyi okuyabilen tecrübe sahibi kişiler de tespit edilerek yakın markaja alınıyor. Söz konusu isimlere lokal anketler, parti içi istişareler sonucunda adaylık yolunun açılabileceği belirtiliyor.

Resul Ekrem Şahan