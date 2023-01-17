ATAK-2 ve GÖKBEY gün sayıyor

Montaj faaliyetleri devam eden ATAK-2 helikopterinin ilk prototipinin gövde ve kuyruğu büyük oranda tamamlandı. Bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan ATAK-2, 2025 yılında teslim edilecek. 10 tonun üzerinde kalkış ağırlığına sahip olacak ATAK-2, ATAK helikopterine göre oldukça büyük ve Apache Taarruz Helikopteri ile benzer ebatlara sahip.

GÖKBEY ise Jandarma Genel Komutanlığı'na teslimi için gün sayılıyor. GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Helikopter, 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, saatte 306 km azami sürate sahip olacak. Harici yakıt tankıyla 5 saat havada kalabilen GÖKBEY, azami 948 kilometre menzile çıkabilecek.

YEŞİM ERASLAN