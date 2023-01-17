Motorine zam geliyor
Motorin fiyatlarına yarından itibaren 1 lira 5 kuruşluk zam bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 09:10, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 09:46
Benzin fiyatında ise bugün gerçekleşen 67 kuruşluk zammın dışında bir değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız