Manisa'da kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Faizsiz 20.000 TL fırsatı!
Faizsiz 20.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi
Devlet Bahçeli seçim için tarih verdi
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Başkent'te FETÖ operasyonunda 'Kayseri il ablası' dahil 16 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonunda 'Kayseri il ablası' dahil 16 gözaltı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı
FETÖ'nün Dışişleri yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı
Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü
Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
AK Parti'de 27 başkana yeşil ışık
AK Parti'de 27 başkana yeşil ışık
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı
461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı
Bayraktar: Beni tutuklatmak için Ankara'da savcıyı aradılar
Bayraktar: Beni tutuklatmak için Ankara'da savcıyı aradılar
'Seçimde 60 gün-90 gün' tartışmasında Şentop'tan önemli açıklama
'Seçimde 60 gün-90 gün' tartışmasında Şentop'tan önemli açıklama
Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
YÖK'ten 50/d araştırma görevlileri açıklaması
YÖK'ten 50/d araştırma görevlileri açıklaması
Kayıp olarak aranan adliye memuru sazlık alanda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan adliye memuru sazlık alanda ölü bulundu
Ömer Çelik'ten 'EYT düzenlemesi' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'EYT düzenlemesi' açıklaması
YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı
YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı
50-d araştırma görevlileri sözleşmeli taslağından çıkarıldı
50-d araştırma görevlileri sözleşmeli taslağından çıkarıldı
İYİ Parti Başörtüsü teklifine ne diyecek? Açıklama geldi
İYİ Parti Başörtüsü teklifine ne diyecek? Açıklama geldi
Ehliyette yeni dönem! Yaş sınırı düşürüldü
Ehliyette yeni dönem! Yaş sınırı düşürüldü
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı
Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor
Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor
En çok şikayet edilenler sıralaması değişti: İşte yeni sıralama
En çok şikayet edilenler sıralaması değişti: İşte yeni sıralama
Fiyat sabitleme çağrısına katılım sürüyor: Şekerde de fiyat sabitlendi
Fiyat sabitleme çağrısına katılım sürüyor: Şekerde de fiyat sabitlendi
Bakan Bozdağ'dan 'yargı paketi' açıklaması: İstinafın adı değişiyor
Bakan Bozdağ'dan 'yargı paketi' açıklaması: İstinafın adı değişiyor
'Yeni Evim Kampanyası'na başvurular başladı
'Yeni Evim Kampanyası'na başvurular başladı
Sıcaklıklar artıyor, bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklıklar artıyor, bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek
Devlet ceza infaz rejiminde 'ayrımcılık' yapabilir mi?
Devlet ceza infaz rejiminde 'ayrımcılık' yapabilir mi?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Manisa'da kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol güvenliğini sağlamak için çalışanlara kamyonet çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 09:25, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 09:50
Yazdır
Manisa'da kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak-İzmir kara yolunda İlyas Karakaş'ın kullandığı yolcu otobüsünün maddi hasarlı trafik kazasına karıştığı ihbarı üzerine bölgeye trafik polisi ekibi sevk edildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen kaza yerinde yol güvenliği çalışması yapan trafik polisi Halil Bahadır, otobüs şoförü İlyas Karakaş ve yardım etmek için gelen Aziz Turan'a kontrolden çıkan, Metin Çürük'ün kullandığı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aziz Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyonet ve otobüs sürücüsüyle polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonete çarpıp kaçan sürücü gözaltında

Öte yandan kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu Metin Çürük'ün kullandığı kamyonete çarparak kontrolünün kaybolmasına neden olan ve kaçtığı tespit edilen kamyonetin sürücüsü O.E, polis ekiplerince yakalandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü
Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı yakalandı
Kocaeli'de halk otobüsü şoförünü darbeden zanlı yakalandı
Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti
Malatya'da hamile eşini öldüren kişi intihar etti
Yakıtı biten aracı yol kenarına çekerken arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yakıtı biten aracı yol kenarına çekerken arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturması üzerindeki etkisine ilişkin uygulamada sıklıkla hatalar yapıldığı bilinmektedir. Danıştay kararları ise bu konuda bazen yol gösterici bazen ise kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin yeni yayımlanan 3 kararını yayınlıyoruz.
Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde avukat olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında 02/11/2007 - 07/01/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi avukat olarak geçen 5 yıl, 2 ay, 6 günlük hizmetlerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylığında dikkate alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bakan Nebati duyurdu! Togg'a kamu alım garantisi geliyor

Bakan Nebati duyurdu! Togg'a kamu alım garantisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı toplantıda Togg'a kamu alım garantisi verileceğini açıkladı.
TURASAŞ 27 işçi alacak

TURASAŞ 27 işçi alacak

TURASAŞ 27 işçi alacak. son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
BESAŞ'la çiftçiye destek, sofralara lezzet

BESAŞ'la çiftçiye destek, sofralara lezzet

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2022 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu.