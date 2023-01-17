8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele sürüyor. Ankara merkezli 8 ilde 12 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 09:32, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 09:46
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü'nün Dışişleri Teşkilatı gizli yapılanmasına yönelik deşifre çalışması yapıldı.
Bir grup şüphelinin ByLock kullancısı olduğu, ankesörlü hatlardan ardışık arama yaptığı tespit edildi. Aynı isimlerin sınav sorularını aldıklarına, ön mülakat ve mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar da olduğu belirlendi.
Bu kapsamda Ankara merkezli 8 ilde 12 FETÖ şüphelisine yönelik gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin işlemler sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız