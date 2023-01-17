Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları açıklandı
Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 10:45, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 10:59
(17 Ocak 2023)
2022-MHUY Sınavı Sonuçları Açıklandı
18 Aralık 2022 tarihinde uygulanan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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