Boğaziçi Üniversitesinden kampüste kira sözleşmesi yenilenmeyen tesis hakkında açıklama

Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs'te yer alan ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin (BÜMED) bir iştiraki olan ticari işletmenin üniversiteden kiraladığı alanın kira sözleşmesinin 7 Ocak itibarıyla sona erdiğini belirterek, bu alanın üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerin kullanımına tahsis edileceğini, bu sebeple işletmeden okulun arazisini boşaltmasının talep edildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin yeni eğitim ve yaşam alanları ile ilgili bilgilendirmelerinden sonra kamuoyunda gündeme gelen yanıltıcı tepkiler dolayısıyla yeni bir duyuru yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yer alan ve BÜMED'in bir iştiraki olan ticari işletmenin üniversitemizden kiraladığı 8 bin 80 metrekarelik alanın kira sözleşmesi 7 Ocak 2023 itibarıyla sona ermiştir. Bu alan üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademisyen ve öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecektir. Bu sebeple işletmeden okulumuzun arazisini boşaltması talep edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kurumun, içerisinde 3 bin metrekare kapalı alan, tenis kortu, yüzme havuzu ve restoran, kafe barındıran 8 bin 80 metrekarelik alan için üniversiteye aylık 162 bin 500 lira kira bedeli ödediği, benzerleri ile karşılaştırıldığında arazinin kamu zararı oluşturan sembolik bir ücretle kiralandığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca kurumun, üniversiteden kiraladığı tesisleri yüksek meblağlara üçüncü kişilere etkinlik-organizasyonlar için kiraladığı bilinmektedir. Bu sebeple üniversitemiz Sayıştay raporlarında uyarılmıştır. Tesislerin dernek gönüllülerinin bağışlarıyla yapıldığı ve bu sebeple daimi olarak BÜMED tarafından kullanılması gerektiği iddiası hukuki zeminden yoksundur. 1990'da Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılan bildirimde inşa edilen tesis karşılığında alanın 10 yıllığına kiralandığı belirtilmektedir. Ayrıca 2004'te yürürlüğe giren 5072 sayılı kanun ile dernek ve vakıfların kamu kurumları içerisinde faaliyet göstermesi yasaklanmış fakat derneğin arazideki varlığı devam etmiştir. Üniversitemizin son derece kısıtlı olan fiziksel alanı göz önünde bulundurulduğunda kampüsümüzdeki 8 dönümlük bir arazinin, bir mezun derneği ve parayla hizmet alan üçüncü kişilerin kullanımına sunulması kabul edilebilir değildir."

Açıklamada, üniversitenin kütüphanesinin, konferans salonlarının, spor alanlarının, sosyal tesislerinin ve diğer bütün imkanlarının öncelik öğrencilerde olmak kaydıyla tüm mezunlara açık olduğuna işaret edilerek, bahsi geçen alanın da bundan sonra öğrencilere, akademisyenlere ve tüm mezunlara açık olacağı ifade edildi.