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İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup

Kaynak : MN Medya
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İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup

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İŞKUR MEMURLARI ADALET VE KALKINMA İSTİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Bizler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa göre; Şef, Memur/VHKİ unvanları ile çalışan Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı İş ve Meslek Danışmanlığı sertifikasına sahip yaklaşık 1000 civarı görev yapan İŞKUR çalışanıyız.

Bizler uzun yıllardır Kurumumuza emek vermiş, Kurum iş ve işlemlerine hakim personeller olarak Kurumumuzu tanıyan/bilen, kurumsal kültürün bir parçası olarak da katkıda bulunmuş çalışanlar olarak pandemi öncesi ve pandemi sürecinde sizin yol göstericiliğiniz doğrultusunda Ülkemizi daha ileriye taşımak adına büyük bir gayret ve özveriyle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.

Sizin önderliğinizde İŞKUR çalışanları olarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının müjdecisi 2023'ü Yeni Türkiye vizonumuzla karşılamak, yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapma gayesi ve gayreti içinde iş arayan vatandaşlarımızı işverenlerle buluşturan İŞKUR'umuzla On yedi bin'i (17.000) kamuda olmak üzere 1,4 milyon vatandaşımızın istihdamına aracılık ettik. Mesleki deneyimi olmayan vatandaşlarımızı istihdama dahil etmek için düzenlediğimiz İş Başı Eğitim Programlarından Yüz elli bir bin (151.000) kişi yararlandı. İşsizlik Sigortası'ndan Yedi yüz Altmış bin (760.000) vatandaşımızı 8,9 milyar lira kaynakla destekledik. Toplum Yararına Çalışma Programlarıyla sayılar Yüz on bir bin'e (111.000) varan vatandaşımızın Kamu Hizmetlerinde değerlendirilmesine katkı sağladık. Bütün bu yolculukta her zaman milletimizin yanındaydık/yanındayız.

Bizler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 3. Maddesinde, Kariyer İlkesi, Devlet Memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır. Liyakat İlkesi Devlet Kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sisteme eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet Memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır. Hükmü ve Anayasamızın ''Eşit işe eşit ücret, iş barışının bozulmaması, moral ve motivasyonun arttırılması'' şeklindeki eşitlik ilkesine de dayanarak, yıllardır aynı görevi kadro olmaksızın büyük bir özveri ile yapmış, halihazırda bu sistemin temellerini atmış tecrübeli memurlar olarak İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosunun bizlerin de hakkı olduğu inancındayız.

Pandemi sürecinde de (ikramiye ve fazla ödeme almadığımız) en çok çalışan Kurumların başında yer alan İŞKUR'un memurları olarak moralimizi yükseltecek maddi manevi hiçbir karşılık almadık. Sertifikamız var, gerekli şartları taşıyoruz; aynı kurum içinde benzer işler yaptığımız halde yıllardır unvan ve ücret olarak ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Çalışanlar arasında kıdem ve unvana göre her ay en az 4.000-5.000-TL arasında ücret farklılıkları mevcut.

Sayın Cumhurbaşkanım, İktidara geldiğinizden bu yana ülkemizde tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime, ulaşımdan ihracata Ülkemizin her türlü sorununu çözdünüz. Dünyayı etkileyen ekonomik krizde millet olarak dik durmayı sizin liderliğinizde başardık.

Mazlumların gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, kimsesizlerin kimsesi, kutlu davamızın Lideri Sayın Cumhurbaşkanımız,

Sizden, yıllardır beklediğimiz/talep ettiğimiz halde sesimizi bir türlü duyuramadığımız bir konuda yardım talep ediyoruz: Kurum içi adaletin sağlanması adına, unvan ve ücretimizin eşitlenmesi için KURUM İÇİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI ATAMASI yapılması müjdesini vermenizi bekliyoruz.

Saygı ve hürmetlerimizle.

İş ve Meslek Danışmanlığı belgesine sahip Türkiye İş Kurumu Çalışanları

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