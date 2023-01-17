Mevlid-i Şerif'in yeni bestesi, Regaip Kandili'nde dinleyiciyle buluşacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sözlerine ve ruhuna uygun şekilde yeniden bestelenen eser, Siyer Vakfı Konferans Salonu'nda 26 Ocak'ta saat 21.00'de düzenlenen etkinlikte dinleyiciyle buluşacak.

Mevlid-i Şerif'in dinletisi aynı zamanda Siyer TV Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Etkinlikte Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım da "Kurtuluş Reçetesi" konulu konferans verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ammar Acarlıoğlu, Mevlid-i Şerif'i yeniden bestelemesine ilişkin, "Mevlid-i Şerif, bizim kendimizi vurmamız gereken bir mihenk taşı gibi. Adeta bize ne kalitede bir insan olduğumuzu söyleyen bir eser." ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Şerif'in her bir bahrine özel bir beste yaptıklarına işaret eden Acarlıoğlu, önceki yıl uluslararası platformlarda Süleyman Çelebi yılı ilan edilmesinden yola çıktıklarını aktardı.