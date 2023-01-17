Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında polis ekiplerince bu ilin yanı sıra Ankara ve Bursa'da gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifade beyanları, ankesör kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunan 10 zanlı hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Ocak'ta 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakalamıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız