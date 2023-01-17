Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Yahşihan ilçesinde bulunan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı T-16 tüneli önünde yaptığı açıklamada, demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettiklerini ve yepyeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin ulaşım altyapısı için önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye, Asya-Avrupa-Orta Doğu ekseninde ulaşım açısından avantajlı bir konumda, bu açıdan demir yollarını öncelikli sektör olarak ilan ettik. Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönemi başlattık. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 653 milyar liranın 346 milyar lirasını demir yollarının imarına ve gelişmesine harcadık." diye konuştu.

Mevcut demir yolu ağlarının tamamını yenilediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, demir yollarında çağ atlatan projeler gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye de devam ettiklerini dile getirdi.

- "Demir yolu ağımızı 13 bin 150 kilometreye yükselterek ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu süreçte, hızlı tren projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi için büyük gelişmeler katettik. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan 'Tek Yol Tek Kuşak' girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Marmaray ile Pekin'den Londra'ya kadar en güvenli, en kısa, en ekonomik uluslararası demir yolu koridoru oluşturduk. Demir yolu ağımızı 13 bin 150 kilometreye yükselterek ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demir yolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. 2009 yılında ilk defa Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Yüksek Hızlı tren hattımızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli yüksek hızlı demir yolu ağımızın önemli parçası daha tamamlanmış olacak."

T15 tüneli çalışmalarını incelediklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı kapsamındaki Elmadağ ilçesi ile Yahşihan ilçeleri arasında bulunan Hisar ve Bedesten köyleri arasındaki T15 tüneli çalışmalarını inceledik. T15 tünelimiz, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Hızlı tren hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun hat özelliğine sahip olacak. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi ise 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli parçası olacak. Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı projesi ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırıyoruz. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak."

Karaismailoğlu, hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon olduğunu ifade etti.

- "İlk defa yerli ray kullanarak toplam 1630 kilometre ray serimi yaptık"

Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel ve 27 kilometre olan 49 viyadük inşa ettik. 5 bin 125 metre ile projenin en uzun tünelini Akdağmadeni bölgesinde, 2 bin 220 metre ile en uzun demir yolu viyadüğünü ise Çerikli, Kırıkkale'de inşa ettik. 90 metre ile Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ile yine 90 metre yükseklik ile Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü de Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak 1630 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık."

Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz üzere projenin 315 kilometrelik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda kalan 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki çalışmalara süratle devam ediyoruz. Buradaki işlerimiz de bitti diyebiliriz. Bu kesimde bulunan son tüneli de tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geliyoruz." ifadelerini kullandı.

En kısa zamanda çalışmaları tamamlayacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, artık hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanına Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşların da kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

- "Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir"

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın hem Türkiye'de hem de dünyada yeni atılımlara ilham vereceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Projemiz aynı zamanda ihalesini yaptığımız Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Yerköy kesimini de kapsamaktadır. Ankara-Sivas hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede, gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmekteyiz. Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecimiz var ve bu süreci ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Kırıkkale İstasyonu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.