Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
Arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 13:33, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 13:57
Konyaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler İlhan Palut. Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden teknik direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız