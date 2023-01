Kenan metal hayallerine ulaşmak için yatırımlarına devam ediyor

Alüminyum sektöründe yurt içinde ve yurt dışında oldukça iyi bir konumda bulunan Kenan Metal A.Ş., 2023 yılına yeni yatırımları hayata geçirerek başlıyor. Kenan Metal CEO'su Ersin Turgut, alüminyum sektöründe hedefleri doğrultusunda yaptıkları yatırımların önümüzdeki 10 yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

Başarı odaklı bir yaklaşımı benimsediklerinin altını çizen Ersin Turgut, dünya çapında bir marka olmak ve yıl sonunda ihracat yapılan ülke sayısını 120'ye çıkarmış olmak gibi hedefleri olduğunu söyledi.

S: Kenan Metal'in gelecek planları ve hayallerinden bahseder misiniz? Bu hayallere ulaşmak için ne gibi adımlar atılıyor?

Biz kesinlikle para odaklı çalışmıyoruz, başarı odaklı çalışıyoruz. Başarı olduğunda zaten bunun yanında bazı getiriler de oluyor. Başarı odaklı olmak bizim için her zaman en önemli şey olmuştur. Şu anki konumumuza da bu vizyon ile geldiğimizin farkındayız. Ayrıca, üç kardeş olarak hepimizin de aynı görüşte olmamız ve bu bakımdan kafamızın uyuşması büyük bir artı, yani üçümüz de başarı odaklı yaklaşıyoruz işimize.

Kenan Metal olarak ürettiğimiz kaliteli ürünlerle gölgelendirme sektörünün tedarikçisi olarak dünyada bir marka haline gelmek istiyoruz. Bu hedefe yönelik olarak da sekiz yıldır yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aralıksız olarak her yıl bu yolda yatırımlarımız oluyor. Önümüzdeki on yıl boyunca da daha fazla yatırımımız olacak. Her yıl planlarını yaptığımız, hedeflerimizde, hayallerimizde olan yatırımlar var.

Şu anda yeni bir yatırımdan çıktık ve tekrar hemen bir yatırıma daha başlıyoruz. Beşinci üretim hattımızı bünyemize dahil edeceğiz. Mekanik işlem hattı ve kapasite artırımı gibi adımlarımız bu senedeki yatırımımızdan olacak. 2024'te sektörü biraz değiştirmeyi hedefliyoruz ve alüminyum levha rulo tesisi kurmayı amaçlıyoruz. Şu anda planımızda o var. Araştırmalarımız devam ediyor. Yerimiz bu konuda müsait zaten artık. Beşinci fabrikada levha tesisi olur ama ondan sonraki yatırımlar nasıl olur bunları göreceğiz. Günün şartlarına, piyasa koşullarına göre özellikle dünya çapındaki taleplere göre şekillenecek bunlar.



Kenan Metal Hayallerinin Peşinde Koşuyor

S: Yani kısa vadede çok sayıda yeni yatırımınız olacak.

Evet. Şu anda dördüncü fabrikamızın inşaatına başlıyoruz. Oraya kurulacak beşinci hattın siparişini veriyoruz. Haftaya anlaşmasını tamamlayacağımız en yakın yatırımlarımız bu şekilde.

S: Dünya çapında bir marka olmaktan bahsettiniz. Bunun için ne gibi aksiyonlar alıyorsunuz?

2022'de dünya çapında ilgi gören 3 büyük fuara katıldık. Her biri de bizim için çok olumlu geçti. 2023'te de ocak ayında Amerika ve Polonya'da fuarlarımız var. Muhtemelen mayıs ayında Londra'da bir fuara katılacağız. Bu etkinlikleri önemsiyoruz ve oldukça titiz bir şekilde hazırlanıyoruz hepsine. Ancak biz temel itibariyle de fuardan daha çok ben saha ziyaretleri ile iş yapan insanlarız. Kendimizi bu şekilde birebir temaslarla çok daha iyi şekilde tanıttığımızı düşünüyoruz.

Dünyada 208 ülke var. Şu anda aktif olarak 80'e yakın ülkeye ihracatımız var. Bu rakamı 2023 sonuna kadar 120'ye çıkarmak istiyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda "Bu senenin başarısı bizim için budur." diyeceğiz.