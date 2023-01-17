'Ali İsmail Korkmaz' öldüğü olayda 'basit yaralamadan' hapis cezası verildi

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülün duruşmaya, tutuksuz sanık H.E. gelmedi, maktul Ali İsmail Korkmaz'ın müşteki annesi, babası ve ağabeyi ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık H.E'nin "kasten basit yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Avukatlar ise sanığın "eziyet" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.E'ye "kasten basit yaralama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasına hükmetti.

Duruşmanın ardından, adliye çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, kendileri bitti demeden bu davanın bitmeyeceğini söyledi.

Aradan 10 yıl geçtiğini belirten anne, "Benim oğlum toprakta, katilleri dışarıda geziyor. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O katiller hak ettikleri cezayı almadan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Baba Şahap Korkmaz ise adaletin gerçekleşmesini istediklerini ifade ederek, "İnşallah bu suçlular gerçek cezasını alır." dedi.

Ağabey Gürkan Korkmaz ise Ali İsmail Korkmaz'ın henüz 19 yaşındayken öldürüldüğünü, onun hakkını savunmak için mahkeme salonunda adaleti haykırdıklarını söyledi. Ağabey Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sürece, nefesimiz yettiği sürece adaleti savunmak için mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. Bu sadece Ali İsmail'in davası değil, hak ihlaline uğramış ve uğraması muhtemel kişilerin hakkını savunmak ve bu hak ihlalini önlemek için simgesel bir davadır. Bu sadece bizim değil, tüm toplumun davasıdır. Onun için hakkımızı alana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz."

Müşteki avukat Ayhan Erdoğan da mahkemenin "eziyet" suçundan Anayasa Mahkemesinin de tespitine dayanan iddialarını uygulamak yerine eski cezayı uyguladığını savundu.

Ancak bu sefer farklı şekilde uygulamak zorunda kaldığını kaydeden Erdoğan, "Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması maddesini uygulamadı. Bunun bir başka anlamı şu, bir, ceza uygulanması gerekir, iki, bu ceza nedeniyle memuriyetinden bir soruşturama geçirmemişti, şimdi bir soruşturma geçirecek ve emekliliği dahil olmak üzere memuriyeti bundan sonra elinden alınabilir. O sürecin de ayrıca takipçisi olacağız." dedi.

Bugün sanığın insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmasını istediklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz daha evvel diğer katillerin de eziyet nedeniyle nitelikli kasten öldürmeden mahkum edilmesini istemiştik. Anayasa Mahkemesinin bu kararı iddia ettiklerimizin doğru ve yerinde olduğuna işaret etmektedir. Önceki daha az cezaların sorumluları kurtulduklarını zannetmesinler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu süreç devam ediyor. Bugünkü kararı da 'eziyet' suçu yönünden, 'insanlığa karşı suç' yönünden Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi süreciyle takip edeceğiz. Hiçbir fail cezasız kalmayacak. Biz bitti demeden bu dava bitmeyecek."

- Olay

Gezi Parkı olaylarının yaşandığı dönemde Eskişehir'de yapılan gösterilerde sivil vatandaşlar ve kolluk görevlilerinin müdahalesi sonucu beyin kanaması geçiren, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ebeveyni ve kardeşleri Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Başvurucular, gösteriye katılan yakınlarının, kolluk görevlileri ve sivil vatandaşlar tarafından darbedilerek öldürülmesi nedeniyle bazı haklarının ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvurucuların "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve başvuruculara toplam 67 bin 500 lira tazminat ödenmesine oy birliğiyle hükmetmişti.

Yüksek Mahkeme, eziyet yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan sanık polis memuru H.E. hakkında yeniden yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.