'İBB Bakım Onarım Aracı' yazan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Başakşehir'deki bir adresi takibe aldı.

Yapılan inceleme sırasında, takip edilen adrese gelen ve üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosu, İSKİ ibaresi ve "Bakım Onarım Aracı" yazısı bulunan kapalı kasa bir kamyonetten, farklı bir araca, içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin taşındığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kamyonetin kasasında kolilerin içerisine gizlenmiş 112 kilo 190 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda, araçlarda bulunan 2 kişi ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

İBB logosu bulunan kamyoneti kullanan ve gözaltına alınan şüphelinin, İBB için hizmet veren taşeron şirketin bir çalışanı olduğu öğrenildi.