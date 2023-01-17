Konut fiyatlarında artış sürüyor: Kasım'da yüzde 174 arttı
Konut fiyatlarındaki artış 2022 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 174,3 arttı. Bu dönemde konut fiyat endeksi reel yüzde 54 oranında artış kaydetti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 628,6 olarak kayıtlara geçti.
Konut Fiyat Endeksi, kasımda yıllık bazda yüzde 174,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 54 oldu.
Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 4,5 ve yüzde 4,3 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 186,3, Ankara'da yüzde 181,6 ve İzmir'de yüzde 176,0 yükseldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız