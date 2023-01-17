Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 15:02, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 15:17
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız