Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 15:24, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız