Evden Eve Nakliyat Hizmeti Uygun Fiyatlarla Widenpa'da.

Widenpa; Türkiye'nin 12 ilinde kurtarma/çekici hizmetleri, temizlik, evden eve nakliyat, inşaat, dekorasyon, tadilat, cam balkon, duşakabin yapımı, hazır mutfak, laminant parke, su tesisatı, çelik kapı, elektrik ve boya badana işleri gibi başlıca konularda kurumsal mantıkla ve büyük bir ciddiyetle sizlere hizmet vermekte olup, bu alanların tamamında mesleğin en iyileriyle çalışıp etik değerlerinden asla taviz vermeyen, gün geçtikçe daha çok büyüyüp ülkenin tamamına hizmet etmeyi kendine düstur edinmiş bir şirkettir. Tüm hizmet alanlarımızda yaklaşık 10.000 müşteriye üst segmentte hizmet vermiş olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz.

Widenpa olarak çalışma alanlarımızın tamamında sizlerin en güvenilir ve işlevsel yardımcısı olarak 10.000 mutlu müşterimizin arasına katılmanız için heyecanlanıyoruz. İşinin en kalifiye ve uzman ustaları, temizlik personelleri, araç çekicileri ve teknolojik filolar ile hizmet veriyor oluşumuz bizi tercih eden tüm müşterilerimizin haklı dayanağı konumundadır. Mükemmel alanlar dizayn ederken, aracınızı çekerken, eşyalarınızı taşırken ya da size temiz, hijyenik ve konforlu alanlar sağlarken hep aynı tutku ile yüksek iş kalitesi standardı sağlamanın mümkün olduğunu görmek en büyük gururumuzdur. Hizmet alanımızdaki tüm işleriniz için bizi arayın, güven duyacağınız iş ortağınızla bir an önce tanışın. Unutmayın, Widenpa için her müşteri, ilk müşteridir.

Widenpa'nın Mükemmel Hizmetlerine Hangi İllerde Ulaşırım?

Widenpa'nın mükemmel hizmetlerine başta İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya, Muğla ve Kırşehir'de ulaşırsınız. Hizmet alanlarımızın başlangıç noktası olarak hayat akışımızdaki önemli noktaları aldık. İzmir bölgesinde temizlik, İzmir evden eve nakliyat ile Antalya özelinde Antalya evden eve nakliyat, laminant parke, inşaat, dekorasyon, boya badana, çelik kapı, elektrik, tadilat, cam balkon, duşakabin yapımı, hazır mutfak, su tesisatı ve kurtarma/çekici hizmetleri ile sizlere hizmet sunmaya başladık. Bu yolculuğa çıkmadan önce amacımız yalnızca ticaret yapmak değil, insanların hayatlarına dokunup zorluklarını kolaylaştırmaktı. İşte bu yüzden profesyonel ekiplerimizle derin analizler yaparak, sektörün öncü hizmetleri nelerdir noktasında motive olduk. Bu öncü noktaların hangilerinde sıkıntılı hizmet alımı söz konusu; bunların üzerinde durduk.

Günümüzde her ne kadar teknoloji ilerlemiş olsa da insan gücünün tamamen elimine edilemeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, aldığımız hizmetlerin günün teknolojisine oranla düşmekte olması bizi sektörde fark yaratmak adına hoş bir noktaya taşıdı. İnsana verdiğimiz değerle, verdiğimiz her hizmeti kendi işimizi tamamlar gibi yaptık, her müşterimizi sanki ilk müşterimiz gibi heyecanlı ve amatör ruhla karşıladık. Amatör ruhumuza karşılık, profesyonel hizmetlerimizle binlerce müşterimizi çok mutlu ettik. Aynı heyecan ve akılcı yaklaşımla daha hızlı büyümek ve sizlere daha fazla ilde, daha geniş bir yelpazede hizmet vermek adına tüm ekibimizle durmadan çalışıyor olacağız. Güveninize layık olmaya devam etmek en önemli misyonumuz ve topluma katma değer sağlamak bizim değerli vizyonumuzdur.



Kusursuz Hizmetlerimizin Detayları Hakkında

Tüm hizmet alanlarımızın içerisinde her bir konu da uzmanlaşmak ve her geçen gün daha iyiye gitmek adına gayretle çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında genel temizlik ve evden eve taşımacılık hizmetleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Apartman temizlikleri, ev temizliği, ardiye ya da depolarınız, profesyonel cam bina temizlikleri ve aklınıza gelen her temizlik işinde, sizlere profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Mutlu müşteriler oluşturmanın en iyi yolunun, mükemmel hizmet kalitesinden geçtiğini biliyoruz. Bu kapsamda işinde en iyi olan profesyonellerle çalışıyor, iş teslimini zamanında gerçekleştiriyor ve en iyi malzemelerle yaşam ya da iş alanlarınızı en ideal hale getiriyoruz. Bilhassa ev temizliği konusunda hanımların iyi hizmet personeli bulmak konusunda oldukça zorlandığını bilmekteyiz.

Kaliteli iş ve tertemiz sonuçlar dışında en önemli konulardan biri ise güven oluyor. Güvenip evinizi, mahrem alanınızı teslim etmek hiç kolay bir durum değildir. Hiç tanımadığınız bir hizmet personeline evinizi teslim etmeniz tehlike arz edebilir. Profesyonel anlamda destek almanız ise işin tam istediğiniz gibi ilerleyip sonuçlanmasına neden olacağı gibi bir yandan da iç rahatlığı ile yaşam alanlarınızı teslim edebilmeniz açısından sizlere konfor sağlayacaktır. Widenpa'yı aradığınız andan itibaren çağrı merkezi personelimize ihtiyacınız olan temizlik işinin detaylarını bildiriyor, daha sonra yalnızca kaliteli hizmetin tadını çıkarıyorsunuz. Size ihtiyacınız olan, hem güvenilir hem de işinde mükemmel olan personellerimizi yönlendiriyor, en iyi hizmete huzurla ulaşmanızı sağlıyoruz. İşimize olan tutkumuz, hizmet kalitemizin en önemli dayanağıdır.



Neden Widenpa?

Widenpa'nın en önemli kuruluş amaçları arasında mükemmel kalitede hizmetin mümkün olduğunu ispat etmek ve bunun dışında; istihdama destek vermek idi. Kuruluş politikamızın önemli aktörlerinden biri olan, istihdam konusunun bizi öne çıkaran değerlerimizden biri olması en büyük gururumuzdur. Organizasyonumuz altındaki yüzlerce çalışanımızın geleceğe güvenle bakıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte çalıştığımız her bir ekip arkadaşımızın ihtiyaçlarını, önceliklerini anlayıp mutlu çalışan kitlesi oluşturmaya gayret ediyoruz. Mutlu çalışanın, mutlu müşteri olduğunu biliyor, hizmetlerimizdeki kalitenin önemli ölçüde bu kaynaktan beslendiğini biliyoruz. Merkezine insan kavramını alan yapıların etik olarak doğru yolda olduğunu bildiğimizden, değerlerimizden vazgeçmeden her geçen gün biraz daha büyümekteyiz. Fiyat politikamız bakımından ise yapılan işin tam karşılığının verilmesi, çalışan ekibin hak ettiğini alması gibi konular açısından büyük bir titizlik göstermekteyiz.

Piyasa fiyatlarına göre çok daha ekonomik tekliflerle bütçenize katkı sağlamak bizim için bir mutluluktur. Sürecin tamamında tüm tarafları mutlu edecek, tamamen adil bir işleyiş ile hizmet alıyor olmanız bizim misyonlarımızdan yalnızca biridir. Aracınızla yolda kaldığınızda endişenize ortak oluyor, aracınızı kendi aracımız gibi taşıyor, size hızla ulaşıp emniyetinizi sağlıyoruz. Tadilat işinizde en az sizin kadar titiz davranıyor, iş bitimindeki mükemmel sonuçla sizin kadar seviniyoruz. Dizayn ettiğimiz mekanlara son dokunuşları gülümseyerek yapmak ise en büyük keyfimiz. Temizlik işleriniz bittiğinde, sanki kendi alanlarımız hijyen ve konfora kavuşmuş gibi huzur duyuyoruz. Eşyalarınızı sanki kendi eşyalarımız gibi taşıyor, en küçük bir zayiata tahammül göstermiyoruz. İşte insanı odak noktası yapan, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza aile gözüyle bakan, hizmet sağladığımız her kişiyi o büyük ailenin değerli bir parçası olarak görüp, her müşteriyi ilk müşteri heyecanı ve kusursuzluğuyla karşılayan düşünce yapımız bizi sizlerin gözünde değerli kılıyor ve tercih sebebi haline getiriyor. Tüm önemli geri bildirimleriniz ve olumlu görüşlerinizle, her geçen gün sağlıkla daha da büyümek, yeni işler ve yeni aile üyeleri kazanmak bizim en önemli motivasyon kaynağımızdır. Büyük ailemizin bir parçası olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. https://widenpa.com